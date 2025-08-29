Ruska vojska je ušla u selo Kamiševaha na zapadu DNR kod granice sa Dnjepropetrovskom oblašću u Ukrajini. U toku su borbe za oslobođenje mesta, rekao je predsednik Komisije Javne komore Rusije za pitanja suvereniteta Vladimir Rogov za Sputnjik.

Za poslednjih nedelju dana ukrajinska vojska je u zoni delovanja ruske grupe „Zapad“ izgubila više od 1.580 vojnika i tri tenka, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane na današnjem nedeljnom brifingu u Moskvi. U zoni delovanja grupe „Jug“, protivnik je u istom vremenskom periodu izgubio više od 1.345 vojnika. U zoni delovanja grupe „Sever“ Ukrajinci su za nedelju dana izgubili više od 1.190 vojnika. U zoni delovanja grupe „Centar“ ukrajinske snage su izgubile do