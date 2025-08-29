United Group: Nismo pod utjecajem Vučića, Aleksandra Subotić ostaje na svojoj poziciji

SEEbiz pre 2 sata
United Group: Nismo pod utjecajem Vučića, Aleksandra Subotić ostaje na svojoj poziciji

ZAGREB - Nastavno na javno objavljenu audio snimku telefonskog razgovora glavnog izvršnog direktora kompanije United Group, Stana Millera, i glavnog izvršnog direktora Telekoma Srbija, Vladimira Lučića, United Group potvrđuje da se razgovor dvojice direktora dogodio i da je bio isključivo poslovne prirode.

Naime, ranije ove godine, United Group prodao je dio imovine Telekomu Srbija te je nakon takve transakcije komunikacija između dviju kompanija uobičajena i nužna. United Group napominje da je objavljena snimka nepotpuna i ne odražava cijeli razgovor, kao ni kontekst njegovih pojedinih tema. Telekom Srbija, kao ni bilo koja druga osoba ili entitet, nikada nije vršio niti pokušao vršiti pritisak na kompaniju United Group vezano za zaposlenje Aleksandre Subotić.
