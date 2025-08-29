Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Čukarički - OFK Beograd u 7. kolu Superlige Srbije

Sedmo kolo Superlige Srbije biće otvoreno na Banovom brdu, gde će u petak od 21.00 snage odmeriti Čukarički i OFK Beograd.

Biće to prvi meč Čukaričkog ove sezone na svom stadionu, koji je do sada igrao u Pančevu zbog promene travnate podloge, a igraće nakon trijumfa protiv Spartaka iz Subotice (2:1). Protivnik tima sa Banovog brda biće tim sa Karaburme, koji je u prethodnoj rundi kao domaćin igrao nerešeno sa ekipom Mladosti iz Lučanam a rezultat je glasio 1:1. Pred sedmo kolo, Čukarički zauzima peto mesto na tabeli sa 10 bodova, i treba pomenuti da ima utakmicu manje, pošto još nije