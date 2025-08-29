Teheran spreman da nastavi nuklearne pregovore

Vesti online pre 1 sat
Teheran spreman da nastavi nuklearne pregovore

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči obavestio je visoku predstavnicu EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaju Kalas o spremnosti Teherana da nastavi pregovore o nuklearnom programu, pod uslovom da Zapad pokaže dobru volju.

Povodom saopštenja „evropske trojke“ (Francuska, Nemačka i Velika Britanija) o pokretanju „mehanizma brzog reagovanja“ i obnavljanju sankcija Iranu, Arakči je ponovio „spremnost Irana da nastavi fer i uravnotežene diplomatske pregovore, pod uslovom da druge strane pokažu ozbiljnost i dobru volju i izbegnu akcije koje potkopavaju šanse za uspeh“, objavila je agencija Tasnim. „Pozivamo Evropsku uniju da napusti selektivna tumačenja i da se fokusira na olakšavanje
Evropska UnijaIranTeheranEUVelika BritanijaNemačkaFrancuskavestisvetzapad

