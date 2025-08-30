Olujni vikend stiže u Srbiju! Grmljavina i pljuskovi prete Beogradu i zapadu zemlje

Alo pre 1 sat
Olujni vikend stiže u Srbiju! Grmljavina i pljuskovi prete Beogradu i zapadu zemlje

Subota u Srbiji donosi promenljivo i nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu moguće lokalne nepogode uz maksimalnih 29°C.

U subotu se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, sa povremenom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Intenzivniji pljuskovi predviđeni su posle podne i u večernjim satima, posebno u zapadnim i jugozapadnim delovima zemlje, gde su moguće i kratkotrajne nepogode sa obilnim padavinama u kratkom vremenskom periodu, uz lokalnu pojavu grada. Vetar će biti slab do umeren, dok će u južnom Banatu i donjem Podunavlju pre podne biti jak, jugozapadni i
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

RHMZ upozorava na pljuskove, grmljavinu i lokalno grad danas i sutra

RHMZ upozorava na pljuskove, grmljavinu i lokalno grad danas i sutra

RTV pre 6 minuta
Danas do 27 stepeni, posle podne i uveče pljuskovi

Danas do 27 stepeni, posle podne i uveče pljuskovi

Radio 021 pre 12 minuta
Upozorenje RHMZ: Pljuskovi, grmljavina i grad u Srbiji tokom vikenda

Upozorenje RHMZ: Pljuskovi, grmljavina i grad u Srbiji tokom vikenda

Glas juga pre 11 minuta
Rhmz upozorava Pljuskovi i grmljavina širom Srbije danas i sutra ovi delovi Srbije su u opasnosti od grada

Rhmz upozorava Pljuskovi i grmljavina širom Srbije danas i sutra ovi delovi Srbije su u opasnosti od grada

Dnevnik pre 7 minuta
Rhmz rano jutros izdao upozorenje: Posle vrelog petka sledi preokret, vikend sa pljuskovima, moguć i grad

Rhmz rano jutros izdao upozorenje: Posle vrelog petka sledi preokret, vikend sa pljuskovima, moguć i grad

Telegraf pre 22 minuta
Promenljivo oblačno sa kišom i grmljavinom - temperatura do 33 stepena

Promenljivo oblačno sa kišom i grmljavinom - temperatura do 33 stepena

RTS pre 1 sat
Danas jaka promena vremena, prete oluje i grad: Temperatura od 26 do 34

Danas jaka promena vremena, prete oluje i grad: Temperatura od 26 do 34

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Banat

Društvo, najnovije vesti »

Eto šta je njegova politika: Batine i milostinja

Eto šta je njegova politika: Batine i milostinja

Danas pre 27 minuta
RHMZ upozorava na pljuskove, grmljavinu i lokalno grad danas i sutra

RHMZ upozorava na pljuskove, grmljavinu i lokalno grad danas i sutra

RTV pre 6 minuta
(Mape) pašće više od 20 litara kiše za kratko vreme! Stiže nevreme koje donosi rizik od opasnih posledica: Ovde će biti…

(Mape) pašće više od 20 litara kiše za kratko vreme! Stiže nevreme koje donosi rizik od opasnih posledica: Ovde će biti najjači udar, temperatura drastično pada

Blic pre 1 minut
Da li prilikom parkiranja uvek povlačite ručnu kočnicu? Stručnjaci otkrivaju šta je ispravno

Da li prilikom parkiranja uvek povlačite ručnu kočnicu? Stručnjaci otkrivaju šta je ispravno

Danas pre 22 minuta
Kragujevac: Radovi čine 1. septembar nebezbednim — nastava kreće 8. 9. u OŠ “Đura Jakšić”

Kragujevac: Radovi čine 1. septembar nebezbednim — nastava kreće 8. 9. u OŠ “Đura Jakšić”

Serbian News Media pre 31 minuta