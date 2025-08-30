Olujni vikend stiže u Srbiju! Grmljavina i pljuskovi prete Beogradu i zapadu zemlje

Subota u Srbiji donosi promenljivo i nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu moguće lokalne nepogode uz maksimalnih 29°C.

U subotu se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, sa povremenom kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Intenzivniji pljuskovi predviđeni su posle podne i u večernjim satima, posebno u zapadnim i jugozapadnim delovima zemlje, gde su moguće i kratkotrajne nepogode sa obilnim padavinama u kratkom vremenskom periodu, uz lokalnu pojavu grada. Vetar će biti slab do umeren, dok će u južnom Banatu i donjem Podunavlju pre podne biti jak, jugozapadni i