"Ovo mu nikada neću zaboraviti" Rale ovim potezom raznežio Jelenu Karleušu, ona se odmah oglasila!

Alo pre 3 sata
Ovaj Raletov postupak je dirnuo Jelenu, koja se odmah glasila na svom "Iks" nalogu

Jelena Karleuša oglasila se nakon poteza kompozitora Gorana Ratkovića Raleta na pomenu Saše Popovića. Nakon što je završen parastosa, Goran je sa čašicom rakije u ruci otišao do groba Divne Karleuše, majke Jelene Karleuše. Prvo je poljubio njenu sliku sa suzama u očima, a onda popio rakiju i otišao kući. Ovaj Raletov postupak je dirnuo Jelenu, koja se odmah glasila na svom "Iks" nalogu. Foto: Ataimages Pogledaj galeriju Foto: Printscreen/instagram Pogledaj galeriju
