Srbija na skeneru B92.sport: Alarm

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Portugal rezultatom 80:69 u drugom kolu Evrobasketa.

Nakon ubedljive pobede nad Estonijom, košarkaši Srbije su se prilično namučili da bi pobedili Portugal. "Orlovi" imaju 2-0 u grupi A i iako su pobedili sa 11 poena razlike, utisak koji su ostavili baš i nije bio sjajan. Loš početak, mučenje i zaostatak koji su jurili i sustigli bacio je zrno sumnje u glave mnogih navijača reprezentacije Srbije. Neko će reći da je upaljen i prvi alarm jer Srbija sigurno ne bi smela da se muči sa selekcijom Portugala kao što je to