Srbija na skeneru B92.sport: Alarm

B92 pre 1 sat
Srbija na skeneru B92.sport: Alarm

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Portugal rezultatom 80:69 u drugom kolu Evrobasketa.

Nakon ubedljive pobede nad Estonijom, košarkaši Srbije su se prilično namučili da bi pobedili Portugal. "Orlovi" imaju 2-0 u grupi A i iako su pobedili sa 11 poena razlike, utisak koji su ostavili baš i nije bio sjajan. Loš početak, mučenje i zaostatak koji su jurili i sustigli bacio je zrno sumnje u glave mnogih navijača reprezentacije Srbije. Neko će reći da je upaljen i prvi alarm jer Srbija sigurno ne bi smela da se muči sa selekcijom Portugala kao što je to
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Loše vesti iz RIge, svi smo iz Bogdana Bogdanovića

Loše vesti iz RIge, svi smo iz Bogdana Bogdanovića

Hello pre 13 minuta
VIDEO Trenutak kada je kamera snimila Bogdana u svlačionici: Jokić bio pored njega, prišao i Avramović

VIDEO Trenutak kada je kamera snimila Bogdana u svlačionici: Jokić bio pored njega, prišao i Avramović

Nova pre 58 minuta
Problem ili oprez – povreda Bogdanovića

Problem ili oprez – povreda Bogdanovića

Sputnik pre 58 minuta
Kad je Bogdanović ušetao u svlačionicu, sve je postalo jasno: Srbija strepi, kapiten čeka dijagnozu

Kad je Bogdanović ušetao u svlačionicu, sve je postalo jasno: Srbija strepi, kapiten čeka dijagnozu

Mondo pre 58 minuta
"Orlovi" na novom teškom zadatku: Srbija napada Letoniju i punu dvoranu, evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča!

"Orlovi" na novom teškom zadatku: Srbija napada Letoniju i punu dvoranu, evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča!

Kurir pre 1 sat
Bogdan Bogdanović se povredio i zabrinuo Srbiju, jedno poluvreme bilo dovoljno da prestigne Teodosića!

Bogdan Bogdanović se povredio i zabrinuo Srbiju, jedno poluvreme bilo dovoljno da prestigne Teodosića!

Telegraf pre 1 sat
Bitka za Rigu - Srbija protiv Letonije i 11 hiljada domaćih navijača (RTS 1, 17.00)

Bitka za Rigu - Srbija protiv Letonije i 11 hiljada domaćih navijača (RTS 1, 17.00)

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEstonijaPortugalB92

Društvo, najnovije vesti »

Porodice imaju pravo na istinu Nepoznata sudbina 1.490 Srba

Porodice imaju pravo na istinu Nepoznata sudbina 1.490 Srba

Alo pre 3 minuta
Od 1. septembra saobraćaj u centralnim ulicama Beograda: Ispred Skupštine i dalje zatvoren

Od 1. septembra saobraćaj u centralnim ulicama Beograda: Ispred Skupštine i dalje zatvoren

N1 Info pre 18 minuta
Pred nama oblačan i kišan vikend

Pred nama oblačan i kišan vikend

N1 Info pre 48 minuta
Politička kriza u Srbiji kroz prizmu protesta: Pet ekskluzivnih razgovora i analiza eskalacije Novo

Politička kriza u Srbiji kroz prizmu protesta: Pet ekskluzivnih razgovora i analiza eskalacije Novo

REUC pre 43 minuta
Paunović: U 2024. prijavljen nestanak više od 3.000 lica, uvesti javni registar nestalih

Paunović: U 2024. prijavljen nestanak više od 3.000 lica, uvesti javni registar nestalih

RTV pre 28 minuta