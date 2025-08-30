Druga pobeda Srbije na Evrobasketu, uprkos povredi Bogdanovića i isključenju Petruševa

BBC News pre 1 sat

Kapiten Bogdan Bogdanović u duelu sa portugalskim bekom Travanteom Vilijamsom

U čvrstoj utakmici, punoj nedaća, grešaka i nervoze, Srbija je zabeležila drugi trijumf na Evrobasketu 2025.

Uprkos povredi kapitena Bogdana Bogdanovića i isključenju krilnog centra Filipa Petruševa u prvoj četvrtini, izabranici selektora Svetislava Pešića porazili su Portugal u drugom kolu grupe A, sa 80:69.

Stepen povrede Bogdanovića nije odmah bio poznat.

„Čekamo šta će da kaže naš medicinski tim", rekao je Pešić na konferenciji za novinare posle meča.

Upitan da prokomentariše isključenje Petruševa već u petom minutu, kada je udario portugalskog igrača, selektor Srbije je kazao da to nije pitanje košarke, već discipline.

„To je svar respekta prema ekipi i njemu samom, to je stvar discipline. To reprezentativac sebi ne sme da dozvoli, dok sam ja selektor", kazao je Pešić.

Dodao je da se nada da će krilni centar izvući pouku.

„Oprostićemo mu sada, jer se takve stvari dešavaju", rekao je selektor srpske reprezentacije.

Srbija je vodila tokom čitave utakmice, iako su borbeni Portugalci igrali bez respekta konstantno pokušavajući da se rezultatski približe.

„Počeli smo jako nervozno, ali dobro je što je došla ovakva utakmica sada da se opasuljimo, da moramo puno da radimo za pobedu", rekao je bek srpske reprezentacije Vanja Marinković po završetku utakmice za RTS.

Dvocifreni u redovima Orlova, kako glasi nadimak srpskih reprezetnativaca, bili su NBA superstar Nikola Jokić sa 23 postignuta poena i najmlađi izabranik selektora Svetislava Pešića – Nikola Jović sa 15 poena, dok je najviše koševa u redovima Portugala dao Diogo Brito (22).

Drugi najbolji strelac na utakmici iz redova Orlova rekao je da je „ovo jako bitna pobeda za nas", ali i da „nismo pokazali od početka da smo favoriti", te da „moramo da shvatimo da u svaku utakmicu isto ulazimo".

„Uspeli smo da pobedimo, na kraju dana je to najbitnije i to se jedino računa“, rekao je Jović posle meča.

Naredni susret Srbija igra u subotu, 30. avgusta protiv domaćina Letonije.



Prvu četvrtinu utakmice obeležilo je isključenje Filipa Petruševa posle sudijske video provere, pošto je srpski krilni centar udario portugalskog kolegu Dioga Brita u stomak.

Diskvalifikacija novog člana Dubaija nije umnogome uticala na dalji tok meča - zamenio ga je debitant Tristan Vukčević čiji su poeni u narednom periodu napravili razliku u korist srpske reprezentacije.

Jokić, koji je utakmicu završio sa 23 poena, stigao je u prvoj četvrtini čak i da zakuca, što se baš retko viđa.

Retkost je i da jedna reprezentacija tokom četvrtine ne napravi niti jedan faul, što je pošto za rukom srpskim košarkašima u drugom nastavku.

Ipak, do poluvremena je Srbija održavala prednost i na odmor otišla sa 10 poena razlike, uprkos velikom broju izgubljenih lopti i individualnih grešaka.



Kapiten Bogdan Bogdanović je salu na poluvremenu napustio šepajući, a po nastavku utakmice nije ga bilo na klupi zbog povrede zadnje lože.

Oslabljena reprezentacija Srbije je u nastavku meča održavala prednost, blago je povećavajući, zahvaljujući poenima i dobroj partiji dvojice Nikola – Jovića i Jokića, koji je upisao i jednu trojku.

Portugalci su pokušavali da smanje razliku agresivnom igrom, ali im to nije pošlo za rukom – na kraju je bilo 11 razlike za Orlove.

Svetislav Pešić

Slobodan Maričić, BBC novinar, Riga

Boli ga, pomislio sam iste sekunde.

Boli ga, i kao da se cela Šaomi arena u Rigi u tom trenutku utišala.

„Bogdana nešto boli“, rekao sam P. i pogledom pokušavao da, iako sa potpuno druge strane terena, skeniram kako Bogdanović stoji, hoda, kakav mu je izraz lica.

Savio je nogu u kolenu dva, tri puta, odmah u začetku napada Portugala pokušao da napravi faul - nije uspeo - i čim se završio zatražio izmenu.

Pomalo je, gotovo neprimetno za sve koji nisu uočili taj tren prilikom prodora do koša, hramljao na putu do klupe za rezerve.

I tamo je bilo jasno da nešto nije u redu - seo je, stavio peškir preko pognute glave i tako proveo narednih sigurno tridesetak sekundi, možda i duže.

Ubrzo je sviran kraj prvog poluvremena.

Pratili smo ga pogledom kako ide i to mini hramljanje se ponovo pomalo videlo, a hala je u mojoj glavi i dalje bila prilično tiha.

„Boli me“, kao da je rekao Milutinovu u jednom trenutku, pročitali smo mu P. i ja sa usana.

Bes mu se video na licu.

Dobro, da li je ovo moguće, prošlo mi je kroz glavu.

Odmah smo vratili snimak i sve se jasno videlo, prilikom ulaza kao da mu je noga na tren propala.

I odmah kao da se uhvatio za zadnju ložu.

Na drugo poluvreme nije izašao.

„Nema Bogdana“, počelo je da se širi među novinarima.

Jokić je dodao gas, prednost reprezentacije Srbije nad upornim Portugalom je rasla, ali je hala u Rigi sad već bila kao nemi film, iako su navijači, di-džej i ostali pravili lepu buku.

Umesto o košarci razmišljao sam sve vreme o jednoj zadnjoj loži.

Ali to nije bilo čija zadnja loža, već kapitenova.

Tokom noći i jutra isto će raditi i cela zemlja.

Jer boli ga, a sve što njega boli, boli i nas.



Dejana Vukadinović, BBC novinarka, Riga

Za razliku od meča sa Estoncima, kada je navijača Srbije bilo osetno manje, na utakmici protiv Portugala bili su ne samo brojniji nego i glasniji.

Orilo se tokom meča Srbija i MVP kad god bi Jokić imao loptu.

A na svaki šut Portugalaca sa negodovanjem su uzvikivali UAA. Dresovi sa imenima gotovo svih reprezentativaca su mogli da se vide u masi.

Ni navijačice nisu zaostajale. Neke su imale iscrtane boje zastave po obrazima, a pojedine su nosile šešire istog dezena.

Zalutali Letonci u mom redu navijali su za Portugal te bi klonuli glavom svaki put kad bi Orlovi osvojili obruč.

Crna Gora je ubediljvo poražena i u drugom kolu Evropskog prvenstva u košarci, na utakmici protiv nadmoćnije Litvanije, kojoj je ovo druga pobeda u grupi B.

Izabranici selektora Rimasa Kurtinaitisa slavili su 94:67, u novoj pobedi koja ih je približila prolasku u eliminacionu fazu turnira, dok će Crna Gora šansu tražiti u narednim utakmicama.

Litvanija je vodila tokom čitavog meča na kome je glavna zvezda tima, NBA igrač Jonas Valančijunas odigrao svega nešto više od 13 minuta, postigavši 19 poena, uz pet skokova.

Ipak, najviše poena za baltičku selekciju postigao je novi plejmejker minhenskog Bajerna Rokas Jokubaitis 21, uz 12 asistencija, dok je dabl-dabl (dvocifreni broj poena, skokova ili asistencija) u redovima Crne Gore imao Nikola Vukčević sa 20 koševa i 10 skokova.

Dvocifreni u crnogorskom timu bili su i Đorđije Jovanović i Marko Simonović, što nije pomoglo timu selektora Boška Radovića da se makar na trenutak rezultatski približi Litvancima koji su održavali značajnu prednost tokom celog meča.

Litvanije je oborila i jedan rekord na utakmici, zabeleživši 35 asistencija - najviše u istoriji evropskih prvenstava na jednom meču.

Baltički derbi u grupi A pripao je domaćinu Evrobasketa - Letonija je slavila protiv Estonije - 72:70.

U čvrstoj i neizvesnoj utakmici, sa mnogo prekršaja i malo poena, Estonci su vodili sve do samog kraja treće četvrtine, kada je domaćin poveo, razlikom od jednog koša, koliko će ostati i na kraju susreta.

Letoniji je ovo prva pobeda na turniru, dok je susedna Estonija zabeležila drugi poraz.

Kristaps Porzingis (skače), prva zvezda Letonije, postigao je najviše koševa - 26

Ubedljivim trijumfom nad Češkom, Turska je takođe došla do druge pobede na Evropskom prvenstvu u košarci.

Na krilima Bejbi Jokića, kako zovu turskog centra Alperena Šenguna, selekcija iz Male Azije je porazila Češku rezultatom 92:78 i time potvrdila rešenost da se bori za prvo mesto u grupi A.

Jedan od najboljih NBA centara iz redova Hjuston Roketsa je ubacio 23 poena, koliko i najbolji češki igrač na utakmici, Martin Peterka, koji inače nastupa za turski Jalovaspor.

Bledu partiju pružio je jedini češki NBA igrač, član Atlanta Hoksa, Vit Krejči sa svega tri ubačena poena za skoro 23 minuta koliko je proveo u igri.

Dvocifreni za Tursku bili još i Džedi Osman i Džerdan Osmani, rođen u Albaniji, dok je prve košarkaške korake napravio u Prizrenu na Kosovu.

Džedi Osman (levo) i Vojtek Hruban (desno)

Najbolji igrač utakmice u redovima češke selekcije - Martin Peterka

Ubedljiva je bila i Nemačka, drugom pobedom i drugom „stotkom" na turniru.

Šveđani, kao ni pre njih Crnogorci, nisu bili veliki izazov za svetske prvake i jedne od glavnih favorita Evrobasketa - 105:83.

Koliko su Nemci bili dominantni u prvom meču trećeg dana Evrobasketa najbolje pokazuje činjenica da Šveđani ni u jednom trenutku nisu bili u vođstvu.

Kao i na prvoj utakmici u grupi, kod Nemaca je prednjačio dvojac NBA zvezda Denis Šruder-Franc Vagner.

Plejmejker Šruder je postigao 23 poena i podelio sedam dodavanja, a Vagner je imao dva poena manje.

Denis Šruder bio je lider Nemačke i u drugom kolu Evrobasketa

Ibrahimović je dobio priliku da radi sa seniorskom selekcijom pošto je ovog leta sa reprezentacijom Nemačke do 19 godina osvojio srebro na Svetskom prvenstvu.

Ibrahimović je dobio priliku da radi sa seniorskom selekcijom pošto je ovog leta sa reprezentacijom Nemačke do 19 godina osvojio srebro na Svetskom prvenstvu.

Alen Ibrahimović, koji dugo već radi u Nemačkoj, dobio je priliku da vodi reprezentaciju usled bolesti prvog trenera Aleksa Mumbrua



Bili bi Šveđani veliki autsajderi i da su nastupili u kompletnom sastavu, ali su im šanse dodatno umanjene pošto nisu igrala njihova dva najbolja igrača, tandem iz NBA lige koji čine Pele Larson i Bobi Klintman.

Nisu uspeli da namuče Nemačku, kao što im je to pošlo za rukom dva dana ranije, kada su tesno izgubili od domaćina Finske.

U odsustvu dve glavne zvezde, protiv Nemačke su se istakli bek Melvin Pancar i centar Matijas Markuson.

Pancar je ubacio pet trojki i ukupno 18 poena, a 217 centimetara visoki Markuson 13.

„Stotku" su postigli i košarkaši Finske u pobedi nad Velikom Britanijom 109:79.

Finci su tako zabeležili drugu pobedu na Evrobasketu 2025, dok je ovo drugi poraz Britanaca.

Drugo kolo Evrobasketa, petak, 29. avgust:

GRUPA A

Turska - Češka 92:78

Estonija - Letonija 70:72

Srbija - Portugal 80:69

GRUPA B

Nemačka - Švedska 105:83

Litvanija - Crna Gora 94:67

Finska - Velika Britanija 109:79

