Modi razgovarao sa Zelenskim uoči regionalnog samita u Kini

Beta pre 4 sati

Indijski premijer Narendra Modi rekao je danas da je razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim o ponovnom uspostavljanju mira i stabilnosti u Ukrajini, uoči samita u Kini na kome će učestvovati i ruski predsednik Vladimir Putin.

Modi koji je stigao rano jutros u kineski lučki grad Tijandžin za samit Šangajske organizacije za saradnju, dodao je da je izrazio punu podršku Indije tokom telefonskog razgovoa sa Zelenskim.

"Razmenili smo stavove o tekućem sukobu, njegovom humanitarnom aspektu i naporima za ponovno uspostavljanje mira i stabilnosti", rekao je Modi, u poruci objavljenoj preko društvenih mreža. 

"Indija pruža svoju punu podršku svim naporima sa tim ciljem", dodao je on.

Modi treba da se sastane sa Putinom u ponedeljak, na margini samita na kome će učestvovati lideri više od 20 zemalja.

Zelenski je odvojeno saopštio da je imao produktivan i važan razgovor sa indijskim premijerom, tokom kog je ponovo potvrdio želju Ukrajine da se organizuje sastanak sa Putinom.

"Indija je spremna da uloži potrebne napore i pošalje odgovarajući signal Rusiji i drugim liderima tokom sastanaka na margini samita", naveo je Zelenski u poruci na mreži Iks.

Nju Delhi održava dugogodišnje odnose sa Moskvom koji su se nastavili uprkos pokušaja približavanja Indije Vašingtonu i drugim zapadnim saveznicima po pitanju bezbednosti.

Zbog održavanja te ravnoteže Nju Delhi je izbegao da osudi rat Rusije u Ukrajini, već je predložio da bude posrednik između dve zemlje. 

Uprkos nedavnom nizu međunarodnih napora da se pregovarima dođe do primirja napori ka okončanju rata su izgleda izgubili na zamahu, a Moskva smanjuje izglede za samit Putin-Zelenski.

(Beta, 30.08.2025)

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Moskva koristila vreme pripreme za sastanak da pokrene napade; Gerasimov: Rusija sada kontroliše…

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Moskva koristila vreme pripreme za sastanak da pokrene napade; Gerasimov: Rusija sada kontroliše 99,7 odsto Luganske oblasti

RTV pre 24 sata
Kaja Kalas: Bez plaćanja reparacije Rusija neće dobiti imovinu zamrznutu u EU

Kaja Kalas: Bez plaćanja reparacije Rusija neće dobiti imovinu zamrznutu u EU

Slobodna Evropa pre 24 sata
Ukrajina napala ruske rafinerije dok je Moskva izvela masovni napad dronovima

Ukrajina napala ruske rafinerije dok je Moskva izvela masovni napad dronovima

Slobodna Evropa pre 24 sata
RAT U UKRAJINI Merc: Rusija će okončati rat protiv Ukrajine iz ekonomskih i vojnih razloga

RAT U UKRAJINI Merc: Rusija će okončati rat protiv Ukrajine iz ekonomskih i vojnih razloga

Euronews pre 24 sata
Gerasimov: Rusija sada kontroliše 99,7 odsto Luganske oblasti; Zelenski: Moskva koristila vreme pripreme za sastanak da…

Gerasimov: Rusija sada kontroliše 99,7 odsto Luganske oblasti; Zelenski: Moskva koristila vreme pripreme za sastanak da pokrene napade

RTS pre 24 sata
Igra zamrznutom vatrom

Igra zamrznutom vatrom

Politika pre 2 sata
Modi razgovarao sa Zelenskim uoči regionalnog samita u Kini

Modi razgovarao sa Zelenskim uoči regionalnog samita u Kini

Radio sto plus pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinInđijaUkrajinaIndijaKina

Svet, najnovije vesti »

Sedam vagona izletelo sa šina, dva se prevrnula Stravična železnička nesreća u Egiptu: Najmanje troje poginulo, skoro 100…

Sedam vagona izletelo sa šina, dva se prevrnula Stravična železnička nesreća u Egiptu: Najmanje troje poginulo, skoro 100 ljudi povređeno (video)

Kurir pre 13 minuta
Rusija pomaže talibanima: "Napori Zapada da destabilizuju zemlju"

Rusija pomaže talibanima: "Napori Zapada da destabilizuju zemlju"

Kurir pre 3 minuta
Putin od danas u četvorodnevnoj poseti Kini

Putin od danas u četvorodnevnoj poseti Kini

Politika pre 4 minuta
Osrknavljen spomenik holokaustu u Lionu natpisom - Osloboditi Gazu

Osrknavljen spomenik holokaustu u Lionu natpisom - Osloboditi Gazu

Politika pre 18 minuta
Lider pokreta Huti: Zapretio Izraelu osvetom zbog ubistva njihovog premijera

Lider pokreta Huti: Zapretio Izraelu osvetom zbog ubistva njihovog premijera

Večernje novosti pre 8 minuta