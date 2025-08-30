Kaja Kalas: Bez plaćanja reparacije Rusija neće dobiti imovinu zamrznutu u EU

Šefica Evropske unije (EU) za vanjsku politiku Kaja Kalas izjavila je u subotu da nije "moguće zamisliti" da se bez plaćanja reparacije Rusiji vrati imovina, koju su joj zamrzle države evropskog bloka, nakon invazije na Ukrajinu.

Kalas je to rekla, kako prenosi Rojters, u Kopenhagenu uoči sastanka šefova diplomatije zemalja EU. "Ne možemo ni zamisliti da... ako... postoji prekid vatre ili mirovni sporazum, da se ta imovina vrati Rusiji ako nijesu platili reparacije", rekla je Kalas. Dva dana ranije je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da će EU uskoro usvojiti novi (devetnaesti) paket sankcija Rusiji od kako je počela invaziju na Ukrajinu, u februaru 2022.