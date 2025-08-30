UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Moskva koristila vreme pripreme za sastanak da pokrene napade; Gerasimov: Rusija sada kontroliše 99,7 odsto Luganske oblasti

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.284. dan. Načelnik ruskog generalštaba Valerij Gerasimov kaže da moskovske snage kontrolišu 99,7 odsto Luganske oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da je Moskva iskoristila vreme za pripremu sastanka lidera obe zemlje da pokrene nove masovne napade na njegovu zemlju. Bivši predsednik ukrajinskog parlamenta Andrij Parubi ubijen je u Lavovu.

- Merc: Rusija će okončati rat protiv Ukrajine iz ekonomskih i vojnih razloga Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da očekuje da će Rusija prestati sa ratom protiv Ukrajine tek kada više ne bude u mogućnosti da ga vodi iz ekonomskih i vojnih razloga, jer su diplomatski napori u poslednjim nedeljama neuspešni. "Svi napori u poslednjim nedeljama naišli su na još agresivniji pristup režima u Moskvi prema stanovništvu Ukrajine", rekao je Merc na regionalnom