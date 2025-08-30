Ušakov: Putin i Vučić tokom susreta u Kini o rusko-srpskoj saradnji

Beta pre 1 sat

Ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće tokom sastanka u Kini o rusko-srpskoj saradnji, uključujući i saradnju u energetskom sektoru, izjavio je novinarima pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

"Planirano je da se razmene mišljenja o ključnim pitanjima rusko-srpske saradnje, uključujući i oblast energetike i drugih oblasti", rekao je Ušakov, prenosi agencija RIA Novosti.

Putin će posetiti Kinu od 31. avgusta do 3. septembra. Prvo će šef države učestvovati na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Tjenđinu, a zatim će ruski predsednik otputovati u Peking, gde će se održati događaji u okviru zvanične posete ruskog predsednika Kini.

Putin će takođe učestvovati u jubilarnim događajima povodom 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata i održati niz bilateralnih sastanaka.

Vojnoj paradi u Pekingu iduće srede, 3. septembra, prisustvovaće i lideri Severne Koreje, Rusije, Belorusije, Irana, Kube, Indonezije, Mjanmara, Pakistana i Malezije i Srbije, najavile su juče agencije, dodajući da se ne očekuje dolazak zvaničnika država Zapada.

Vučić je u ponedeljak, 25. avgusta, izjavio da je sa ambasadorom Kine Li Mingom razmotrio agendu svog predstojećeg sastanka s predsednikom Kine Si Đinpingom.

(Beta, 30.08.2025)

Ključne reči

Vladimir PutinKinaPredsednik Srbije

