Šest meseci od smrti Saše Popovića: Na spomeniku dva bela anđela: Suzana pritrčala njegovoj sestri u zagrljaj, prijatelji pružaju podršku porodici (Video)

Blic pre 7 minuta
Šest meseci od smrti Saše Popovića: Na spomeniku dva bela anđela: Suzana pritrčala njegovoj sestri u zagrljaj, prijatelji…

Danas se navršava šest meseci od smrti kreativnog direktora i tvorca "Granda", Saše Popovića.

Prijatelji i porodica danas će se okupiti na Bežanijskom groblju gde će dati pomen Šaši Popoviću. Na spomeniku stoje dva ogromna venca sa ružama kao i dve figurice Belog anđela koji predstavlja nadu u život posle smrti i pobedu nad smrću. Svi običaji su ispoštovani, na grob je stavljeno crno vino, kao i žito. Na groblje je prvi stigao Dragan Kojić Keba sa suprugom, a u ruci su nosili crvenu ružu. Direktor Granda, Goran Šljivić takođe je među prvima stigao na pomen.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Porodica okupljena oko Saletovog groba, prošlo je šest meseci, svi pogledom traže Brenu

Porodica okupljena oko Saletovog groba, prošlo je šest meseci, svi pogledom traže Brenu

Hello pre 7 minuta
Pola godine od smrti Saše Popovića: Na mermernom spomeniku dva bela anđela, udovica u crnini, ćerka Aleksandra ne skida pogled…

Pola godine od smrti Saše Popovića: Na mermernom spomeniku dva bela anđela, udovica u crnini, ćerka Aleksandra ne skida pogled sa očeve fotografije

Kurir pre 7 minuta
Ona je prva stigla na pomen: Bliska prijateljica Saše Popovića utučena ljubi njegovu sliku (Video)

Ona je prva stigla na pomen: Bliska prijateljica Saše Popovića utučena ljubi njegovu sliku (Video)

Mondo pre 7 minuta
6 meseci od smrti Saše Popovića, na Novom groblju tuga: Neutešna porodica ispoštovala je bitan običaj

6 meseci od smrti Saše Popovića, na Novom groblju tuga: Neutešna porodica ispoštovala je bitan običaj

Mondo pre 7 minuta
Porodica Saše Popovića stigla na groblje: Suzana poljubila spomenik, pa se javila okupljenima, tu su ćerka i sin

Porodica Saše Popovića stigla na groblje: Suzana poljubila spomenik, pa se javila okupljenima, tu su ćerka i sin

Mondo pre 7 minuta
Svi su mislili da neće doći na pomen Saši Popoviću Kad se pevačica pojavila na Bežanijskom groblju sve je iznenadila, jasno je…

Svi su mislili da neće doći na pomen Saši Popoviću Kad se pevačica pojavila na Bežanijskom groblju sve je iznenadila, jasno je u kakvim je odnosima sa Suzanom

Alo pre 2 minuta
Pevač prvi stigao na pomen Saši Popoviću u rukama nosi ovo, suprugu tek sad vidimo posle toliko vremena

Pevač prvi stigao na pomen Saši Popoviću u rukama nosi ovo, suprugu tek sad vidimo posle toliko vremena

Alo pre 7 minuta
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

"Lopov, loš otac i grozan suprug": Čuveni pevač u centru skandala: "Dobio je uslovnu kaznu zatvora jer mi je ukrao automobil"…

"Lopov, loš otac i grozan suprug": Čuveni pevač u centru skandala: "Dobio je uslovnu kaznu zatvora jer mi je ukrao automobil"

Blic pre 2 minuta
Šest meseci od smrti Saše Popovića: Na spomeniku dva bela anđela: Suzana pritrčala njegovoj sestri u zagrljaj, prijatelji…

Šest meseci od smrti Saše Popovića: Na spomeniku dva bela anđela: Suzana pritrčala njegovoj sestri u zagrljaj, prijatelji pružaju podršku porodici (Video)

Blic pre 7 minuta
IMAD LAHAD: U toku je „AI hladni rat“

IMAD LAHAD: U toku je „AI hladni rat“

Buro pre 7 minuta
Porodica okupljena oko Saletovog groba, prošlo je šest meseci, svi pogledom traže Brenu

Porodica okupljena oko Saletovog groba, prošlo je šest meseci, svi pogledom traže Brenu

Hello pre 7 minuta
Neverovatno otkriće dokumenta ruši jednu od najvećih Šekspirovih misterija: Mračna tajna porodice za koju niko nije znao…

Neverovatno otkriće dokumenta ruši jednu od najvećih Šekspirovih misterija: Mračna tajna porodice za koju niko nije znao vekovima

Nova pre 7 minuta