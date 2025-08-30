Cela estrada utučena Njegov odlazak će teško preboleti: "Da samo znaš koliko nedostaješ!" (Foto)

Objavama i dirljivivim porukama podsetili su da Saša nije zaboravljen

Danas je na Novom bežanijskom groblju održan šestomesečni pomen pokojnom kreatinvom direktoru "Grand" produkcije, Saši Popoviću, koji nas je napustio 1. marta ove godine. Na groblju su se okupili porodica i prijatelji, a mnoge estradne ličnosti su na društvenim mrežama izrazile sećanje i tugu. Objavama i dirljivivim porukama podsetili su da Saša nije zaboravljen. Foto: Printscreen/instagram Pogledaj galeriju Foto: Printscreen/instagram Pogledaj galeriju Foto: