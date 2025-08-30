Srpkinja nestala u moru kod Soluna: Otišla na plivanje sa dva prijatelja: U toku opsežna potraga, mobilisani spasilački timovi…

Grčka obalska straža pokrenula je potragu za plivačem nestalim u blizini mesta Agija Trijada, kod Soluna, a prema izveštajima grčkih medija, radi se o državljanki Srbije.

Portal ''Prototema'' navodi da je žena otišla na plivanje sa dva prijatelja, a da je obalska staža obaveštena o nestanku oko 21.30 časova po lokalnom vremenu. U spasilačkoj operaciji učestvuju dva plovila obalske straže, kao i obližnji brod i ribarski čamac. Na zahtev obalske straže, grčki spasilački tim je mobilisan da pomogne u potrazi, zajedno sa četvoročlanom dobrovoljnom posadom i spasilačkim čamcem ''Odin“.