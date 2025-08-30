Telo žene iz Srbije poslato na forenzička ispitivanja: Novi detalji tragedije u Grčkoj

Nova pre 43 minuta  |  Autor: Jovan Mladenović
Telo žene iz Srbije poslato na forenzička ispitivanja: Novi detalji tragedije u Grčkoj

Državljanka Srbije (76) nestala je juče kod Soluna, a njeno telo pronađeno je jutros posle potrage na plažija Agija Trijada.

Kako prenose grčki mediji, žena je bila sa dvoje svojih prijatelja na plaži, juče u popodnevnim časovima, kada joj se izgubio svaki trag. Nestanak je odmah prijavljen, a u potragu je krenula Obalska straža, članovi Helenskog spasilačkog tima, kao i dobrovoljci. Pošto potraga nije urodila plodom, rano jutros na lice mesta upućen je i helikopter za potragu iz vazduha, a telo nesrećne žene pronađeno je nešto posle 8 časova ovog jutra u moru. Obalska straža odmah je
