Pronađeno telo srpske državljanke koja je nestala u moru kod Soluna

Državljanka Srbije koja je sinoć nestala tokom plivanja u blizini mesta Agija Trijada kod Soluna pronađena je jutros bez svesti u moru kod Soluna, a hitna pomoć je konstatovala njenu smrt.

Sedamdesetšestogodišnja žena iz Srbije, koja je otišla na plivanje sa prijateljima, pronađena je bez svesti u oblasti Agija Trijada u Solunu. Portal Prototema ranije je saopštio da je žena otišla na plivanje sa dva prijatelja, a da je obalska straža obaveštena o nestanku oko 21.30 po lokalnom vremenu. U Lučkoj upravi "Nea Mihaniona" potom je podignuta uzbuna, a pomoć je zatražena i od dobrovoljnih spasilačkih timova, kada je i zvanično pokrenuta potraga. Do dva
