(Video) Gore ruske rafinerije! Odzvanjale eksplozije, izbili požari: Napadi ukrajinske vojske u Krasnodaru i Samarskoj oblasti

Ukrajinska vojska je danas saopštila da je tokom noći napala ruske rafinerije nafte u Krasnodarskom kraju i Samarskoj oblasti.

U saopštenju se navodi da su zabeležene eksplozije i požar u rafineriji nafte u Krasnodaru, koja, kako se precizira, godišnje proizvodi tri miliona tona naftnih derivata, benzina, dizela i avionskog goriva, prenosi Ukrinform. Jedna od procesnih jedinica oštećena je zbog pada ostataka ukrajinske bespilotne letelice, saopštile su ruske vlasti. "Zbog pada ostataka drona izbio je požar na površini od oko 300 kvadratnih metara", navodi se u poruci objavljenoj na