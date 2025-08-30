(Video) Nevreme u Crnoj Gori, kiša lije kao iz kabla! Haos na primorju i u Podgorici, izdato upozorenje, kolaps kod Virpazara

Blic pre 34 minuta
(Video) Nevreme u Crnoj Gori, kiša lije kao iz kabla! Haos na primorju i u Podgorici, izdato upozorenje, kolaps kod Virpazara

Jaka kiša, grmljavina i vetar pogodili su crnogorsko primorje i Podgoricu, dok su na putevima zabeležene velike gužve. Situacija je posebno teška kod Virpazara, gde je saobraćaj obustavljen zbog udesa. Slično vreme očekuje se i u Srbiji, gde su meteorolozi izdali upozorenja na obilne padavine i grad.

Situacija je posebno teška u blizini Virpazara, gde je zbog udesa saobraćaj u prekidu, prenela je RTCG. Kako za "Blic" javljaju turisti na crnogorskom primorju u Kotoru u Tivtu danas se sigurno neće kupati jer kiša lije kao kao iz kabla. Takođe navode da je more uzburkano i da su talasi veliki. Prema prognozi meteorologa, u Crnoj Gori danas će biti pretežno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Iz crnogorskog Zavoda za hidrometeorologiju
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Video) Nevreme u Crnoj Gori, kiša lije kao iz kabla! Haos na primorju i u Podgorici, izdato upozorenje, kolaps kod Virpazara

(Video) Nevreme u Crnoj Gori, kiša lije kao iz kabla! Haos na primorju i u Podgorici, izdato upozorenje, kolaps kod Virpazara

Blic pre 34 minuta
Vremenska prognoza: Posle vrućina stiže osveženje u Kragujevac

Vremenska prognoza: Posle vrućina stiže osveženje u Kragujevac

iKragujevac pre 4 minuta
U nedelju svežije

U nedelju svežije

Radio 021 pre 14 minuta
Gledajte kakvo nevreme se sručilo na crnu goru! Na moru ogromni talasi, u Podgorici kolaps dok oluja juriša ka Srbiji

Gledajte kakvo nevreme se sručilo na crnu goru! Na moru ogromni talasi, u Podgorici kolaps dok oluja juriša ka Srbiji

Alo pre 4 minuta
(Radarski snimci) ovako će se nevreme kretati po Srbiji: Ciklon se nadvio nad zemljom, pašće velika količina kiše za kratko…

(Radarski snimci) ovako će se nevreme kretati po Srbiji: Ciklon se nadvio nad zemljom, pašće velika količina kiše za kratko vreme

Blic pre 1 sat
(Radarski snimci) ovako će se nevreme kretati po Srbiji: Ciklon se nadvio nad zemljom, pašće velika količina kiše za kratko…

(Radarski snimci) ovako će se nevreme kretati po Srbiji: Ciklon se nadvio nad zemljom, pašće velika količina kiše za kratko vreme

Blic pre 1 sat
Sutra promenljivo oblačno i svežije vreme

Sutra promenljivo oblačno i svežije vreme

Novi magazin pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraPodgoricaKotorCrnogorsko primorje

Beograd, najnovije vesti »

(Video) Nevreme u Crnoj Gori, kiša lije kao iz kabla! Haos na primorju i u Podgorici, izdato upozorenje, kolaps kod Virpazara

(Video) Nevreme u Crnoj Gori, kiša lije kao iz kabla! Haos na primorju i u Podgorici, izdato upozorenje, kolaps kod Virpazara

Blic pre 34 minuta
Skoro 10 odsto dece u Beogradu ima loše držanje: Evo kako pravilno nošenje školske torbe može sprečiti razvoj deformiteta kod…

Skoro 10 odsto dece u Beogradu ima loše držanje: Evo kako pravilno nošenje školske torbe može sprečiti razvoj deformiteta kod đaka prvaka

Blic pre 4 minuta
(Video) Nevreme u Crnoj Gori, kiša lije kao iz kabla! Haos na primorju i u Podgorici, izdato upozorenje, kolaps kod Virpazara

(Video) Nevreme u Crnoj Gori, kiša lije kao iz kabla! Haos na primorju i u Podgorici, izdato upozorenje, kolaps kod Virpazara

Blic pre 34 minuta
Vremenska prognoza: Posle vrućina stiže osveženje u Kragujevac

Vremenska prognoza: Posle vrućina stiže osveženje u Kragujevac

iKragujevac pre 4 minuta
U nedelju svežije

U nedelju svežije

Radio 021 pre 14 minuta