Vremenska prognoza 31. avgust 2025.

Sutra imajte kišobran pri ruci. Mestimično će biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Sredinom dana i posle podne duvaće i pojačan zapadni i severozapadni vetar. Temperatura u daljem padu. Jutarnja od 14 do 18, a najviša dnevna od 22 stepena do 27 stepeni. U Beogradu oblačno. Povremeno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Kasno posle podne prestanak padavina. Biće svežije, najviša temperatura 24 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 31.08.2025. Nedelja: Promenljivo i pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji ponegde mogu biti izraženiji. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne pojačan, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 22 do 27 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%. Količina padavina ≥ 10 l/m²