Nebo je mutno, RHMZ se javio vestima o tome šta nas čeka večeras i sutra

Prognoza za naredne dane

RHMZ se oglasio i najavio šta sledi u nastavku večeri. U naredna dva sata, navode, očekuje nas umereno do potpuno oblačno, na severu, zapadu i jugozapadu suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, uz izolovanu pojavu grmljavine i umeren, ponegde kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni vetar. Sutra promenljivo i pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koji ponegde mogu biti izraženiji.