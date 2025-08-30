Hladni front stigao u Srbiju, olujni udari vetra, temperatura u padu za 10 stepeni: Evo ko je sledeći na udaru

Sredinom dana hladni front sa kišom, pljuskovima i grmljavinom stigao je do jugozapadnih, zapadnih i severozapadnih delova Srbije i sada se preko Podrinja i Kolubarskog okruga premešta prema centralnim predelima, prema Mačvi, Beogradu, Šumadiji, Pomoravlju, Banatu i Podunavlju.

Hladni front na svom putu donosi prolazno olujne udare vetra, ali i jače pljuskove, a temperatura je u padu za 10 stepeni u veoma kratkom vremenskom intervalu. Temperature u 14 časova kretale su se od 18 na zapadu do 35 na jugoistoku Srbije, u Beogradu je 32°C. U 15 ćasova temperature se kreću od 16 stepeni na zapadu Srbije do 36 na jugoistoku Srbije, koliko je u Nišu. Temperatura u Beogradu opala je 26, na Kopaoniku na 13 stepeni. Do kraja dana hladni front