Studenti u blokadi i srednjoškolci u protestu 1. septembra

Studenti u blokadi fakulteta u Srbiji potvrdili su na svom zvaničnom nalogu na društvenim mrežama da će se 1. septembra pridružiti srednjoškolcima u velikom protestu koji su najavili pre nekoliko dana.

Srednjoškolci u blokadi iz gradova širom Srbije, objavili su najavu protesta za 1. septembar „Srednjoškolci pamte – svi smo ispod nadstrešnice“. Kako je Nova.rs saznala, prvog školskog dana će maturanti, uz podršku roditelja, dela nastavnika, ali i studenata u blokadi, održati komemorativnu šetnju povodom 10 meseci od pada nadstrešnice, a u pojedinim školama od direktora su tražili da taj dan bude nenastavan, odnosno neradan za sve, osim za prijem novih učenika –