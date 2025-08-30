Studenti u blokadi i srednjoškolci u protestu 1. septembra

Bujanovačke pre 50 minuta
Studenti u blokadi i srednjoškolci u protestu 1. septembra

Studenti u blokadi fakulteta u Srbiji potvrdili su na svom zvaničnom nalogu na društvenim mrežama da će se 1. septembra pridružiti srednjoškolcima u velikom protestu koji su najavili pre nekoliko dana.

Srednjoškolci u blokadi iz gradova širom Srbije, objavili su najavu protesta za 1. septembar „Srednjoškolci pamte – svi smo ispod nadstrešnice“. Kako je Nova.rs saznala, prvog školskog dana će maturanti, uz podršku roditelja, dela nastavnika, ali i studenata u blokadi, održati komemorativnu šetnju povodom 10 meseci od pada nadstrešnice, a u pojedinim školama od direktora su tražili da taj dan bude nenastavan, odnosno neradan za sve, osim za prijem novih učenika –
Otvori na bujanovacke.co.rs

Povezane vesti »

Dubaić: Svima je jasno da - nema nazad, važno je da imamo slobodan univerzitet i slobodne medije

Dubaić: Svima je jasno da - nema nazad, važno je da imamo slobodan univerzitet i slobodne medije

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Regioni, najnovije vesti »

Kragujevački naprednjaci protest protiv blokada organizuju u naselju Erdeč

Kragujevački naprednjaci protest protiv blokada organizuju u naselju Erdeč

Glas Šumadije pre 10 minuta
Društvene mreže i jezička propast: Ono što pišete ruši Vašu reputaciju!

Društvene mreže i jezička propast: Ono što pišete ruši Vašu reputaciju!

InfoKG pre 35 minuta
Vaš rad vredi više: Jelofina zapošljava – nudimo odlične uslove, stabilan posao i zaradu po meri vašeg iskustva

Vaš rad vredi više: Jelofina zapošljava – nudimo odlične uslove, stabilan posao i zaradu po meri vašeg iskustva

InfoKG pre 0 minuta
Javni sektor Vranja pred kontramiting SNS u Vranjskoj Banji: Odsutnih manje od 10!?

Javni sektor Vranja pred kontramiting SNS u Vranjskoj Banji: Odsutnih manje od 10!?

Jug press pre 25 minuta
Potpiši PETICIJU! Ministarstvo potrošilo EU sredstva, a položaj životinja pogoršan

Potpiši PETICIJU! Ministarstvo potrošilo EU sredstva, a položaj životinja pogoršan

Bujanovačke pre 10 minuta