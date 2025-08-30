Evropsko prvenstvo u košarci: Litvanija sigurna protiv Crne Gore

Danas pre 7 sati  |  A. Pavlović
Košarkaši Litvanije slavili su protiv Crne Gore u drugom kolu grupe B na Evropskom prvenstvu šampionata Evrope rezultatom 94:67.

Litvanici su na samom početku poveli sa 26:15, a kada su otišli na 19 poena razlike – 47:28, bilo je jasno kome će ova utakmica pripasti. Crnoj Gori nije pomogao ni dabl-dabl učinak Nikole Vučevića – 20 poena i 10 skokova, jer je kod Litvanije bilo nekoliko dvocifrenih košarkaša poput Rokasa Jakubaitisa (21), Jonasa Valančijunasa (19) i Arnasa Veličke sa 10. Grupa B Prvo kolo (sreda, 27. avgust) Velika Britanija – Litvanija 70:94 Crna Gora – Nemačka 76:106 Švedska
