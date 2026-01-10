Lynk & Co predstavio vozila na sajmu CES 2026 u Las Vegasu

Lynk & Co je ove godine bio ključni deo globalnog inovacionog ekosistema Geely Auto grupacije, koja je na CES 2026 u Las Vegasu predstavila najnovija dostignuća u tehnologiji pametnih vozila.

Lynk & Co modeli bili su izloženi na licu mesta, kao podrška Geely grupaciji na vodećem svetskom tehnološkom događaju, demonstrirajući integraciju brenda unutar globalne platforme mobilnosti i tehnologije grupacije. Na CES sajmu, Geely Auto grupacija predstavila je dva značajna tehnološka dostignuća: Full Domain AI 2.0, unapređenu arhitekturu inteligencije vozila, i G‑ASD, inteligentni sistem vožnje sledeće generacije dizajniran da ubrza napredak ka visoko