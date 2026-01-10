Lynk & Co predstavio vozila na sajmu CES 2026 u Las Vegasu

Auto blog pre 40 minuta
Lynk & Co predstavio vozila na sajmu CES 2026 u Las Vegasu

Lynk & Co je ove godine bio ključni deo globalnog inovacionog ekosistema Geely Auto grupacije, koja je na CES 2026 u Las Vegasu predstavila najnovija dostignuća u tehnologiji pametnih vozila.

Lynk & Co modeli bili su izloženi na licu mesta, kao podrška Geely grupaciji na vodećem svetskom tehnološkom događaju, demonstrirajući integraciju brenda unutar globalne platforme mobilnosti i tehnologije grupacije. Na CES sajmu, Geely Auto grupacija predstavila je dva značajna tehnološka dostignuća: Full Domain AI 2.0, unapređenu arhitekturu inteligencije vozila, i G‑ASD, inteligentni sistem vožnje sledeće generacije dizajniran da ubrza napredak ka visoko
Električna Mazda CX-6e na Salonu automobila u Briselu

Električna Mazda CX-6e na Salonu automobila u Briselu

Auto blog pre 7 sati
Mercedes CLA je Evropski automobil godine 2026

Mercedes CLA je Evropski automobil godine 2026

Auto blog pre 1 dan
General Motors će zabeležiti 7,1 milijardu dolara troškova u četvrtom kvartalu

General Motors će zabeležiti 7,1 milijardu dolara troškova u četvrtom kvartalu

Auto blog pre 24 sata
Honda NSX Tribute by Italdesign

Honda NSX Tribute by Italdesign

Auto blog pre 1 sat
Interesovanje za električna vozila nadmašilo sva očekivanja, subvencije i u 2026. godini

Interesovanje za električna vozila nadmašilo sva očekivanja, subvencije i u 2026. godini

Auto blog pre 2 sata
Novi Volvo EX60 najbolji u klasi sa dometom do 810 km i brzim punjenjem koje traje koliko i pauza za kafu

Novi Volvo EX60 najbolji u klasi sa dometom do 810 km i brzim punjenjem koje traje koliko i pauza za kafu

Auto magazin pre 45 minuta
Snežni haos zaustavio WRC testove - Hyundai prekinuo testiranja u južnoj Francuskoj (VIDEO)

Snežni haos zaustavio WRC testove - Hyundai prekinuo testiranja u južnoj Francuskoj (VIDEO)

Auto magazin pre 1 dan
