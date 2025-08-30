Kremlj potvrdio: Putin će se u Kini sastati sa Vučićem

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin tokom posete Kini sastaće se sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, saopštio je novinarima pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Pomoćnik ruskog predsednika, Jurij Ušakov, naglasio je da će razgovori Putina i Vučića obuhvatiti trenutno stanje na Kosovu i Metohiji, kao i pitanja u vezi sa Republikom Srpskom, prenosi Sputnjik. Dva lidera će takođe detaljno razmatrati rusko-srpsku saradnju, sa posebnim fokusom na energetski sektor, ali i na druge strateške oblasti zajedničkog interesa. Predsednik Rusije od 31. avgusta do 3. septembra boraviće u Kini, gde će u Tjanđinu učestvovati na samitu