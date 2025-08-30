Zelenski: Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao na 25

Danas pre 9 sati  |  Beta
Zelenski: Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao na 25

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je najmanje 25 ljudi ubijeno u četvrtak u ruskim napadima u Kijevu, prema novom broju žrtava. „U ovom trenutku znamo da je 25 ljudi ubijeno, uključujući četvoro dece, a desetine drugih je povređeno“, napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks (X).

Ukrajinski predsednik je ocenio da je taj „apsolutno podli“ napad pokazao „prave namere“ ruskog predsednika Vladimira Putina. „Nastaviti sa ubijanjem, ne preduzimati korake za postizanje mira“, rekao je Zelenski. Evropski zvaničnici žestoko su osudili jučeračnje ruske napade na Kijev ocenjujući da oni pokazuju da Moskva ne želi zaista da pregovara o prekidu rata koji traje više od tri i po godine.
