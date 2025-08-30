Izgubio samo set Đoković pobedio Norija za plasman u osminu finala Ju-Es opena

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Ju-Es opena pobedom nad Britancem Kameronom Norijem rezultatom 3:1, po setovima 6:4, 6:7 (4:7), 6:2 i 6:3.

Đoković je posle četiri seta i dva sata i 49 minuta uspeo da sedmi put u karijeri nadigra Britanca. Zabeležio je i 192. trijumf na grend slemovima koji se igraju na betonu, čime je prestigao Rodžera Federera i postao apsolutni rekorder. U borbi za četvrtfinale srpski teniser igraće protiv Nemca Jana Lenarda Šrufa, koji je sa 3:0 eliminisao Fransisa Tijafoa.