Izrešetan sa leđa bivši predsednik skupštine: Uznemirujuće slike, napadač se prerušio u kurira (Foto)

Mondo pre 2 sata  |  Aleksandar Blagić
Danas je u Lavovu u Ukrajini ubijen poznati ukrajinski političar i nekadašnji predsednik skupštine Andrij Parubij, piše " Kijev Independent".

Sigurnosne kamere snimile su likvidaciju ukrajinskog političara, napadač se prerušio u kurira i vozio je električni bicikl. Ubijeni Parubij je svojevremeno imao veliku ulogu u Evromajdanskoj revoluciji. Kako se vidi na fotografijama nakon likvidacije, on je ležao krvav a ulici, a okolo se vide policija i Hitna pomoć. Ubistvo se dogodilo danas oko podneva. Preminuo je na licu mesta. Napadač je prišao Parubiju sa leđa i pobegao je sa lica mesta nakon likvidacije.
Danas pre 26 minuta
Danas pre 1 sat
Radio 021 pre 1 sat
Južne vesti pre 1 sat
NIN pre 1 sat
Nedeljnik pre 2 sata
B92 pre 1 sat
Blic pre 15 minuta
Blic pre 15 minuta
BBC News pre 1 minut
Euronews pre 1 minut
Sputnik pre 10 minuta