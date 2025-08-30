Izrešetan sa leđa bivši predsednik skupštine: Uznemirujuće slike, napadač se prerušio u kurira (Foto)

Danas je u Lavovu u Ukrajini ubijen poznati ukrajinski političar i nekadašnji predsednik skupštine Andrij Parubij, piše " Kijev Independent".

Sigurnosne kamere snimile su likvidaciju ukrajinskog političara, napadač se prerušio u kurira i vozio je električni bicikl. Ubijeni Parubij je svojevremeno imao veliku ulogu u Evromajdanskoj revoluciji. Kako se vidi na fotografijama nakon likvidacije, on je ležao krvav a ulici, a okolo se vide policija i Hitna pomoć. Ubistvo se dogodilo danas oko podneva. Preminuo je na licu mesta. Napadač je prišao Parubiju sa leđa i pobegao je sa lica mesta nakon likvidacije.