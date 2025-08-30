U centru skandala pozirala na podu u štiklama i mrežastim čarapama: Nove slike Ane Nikolić ostavile bez teksta

Pevačica Ana Nikolić prijavila je pre nekoliko dana svog partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, a sada je podelila fotografiju u izazovnom stajlingom i iznenadila mnoge.

Ana je na svom Instagramu podelila slike iz stana. Ležala na podu u haljini koju je podigla, te su joj se videle butine i deo zadnjice, a na licu je imala sunčane naočare. Ona je autfit upotpunila ogromnim crnim štiklama kao i mrežastim čarapama. Kompozitor Goran Ratković Rale pojavio se u javnosti nakon skandala sa Anom Nikolić na pomenu Saši Popoviću, sa kojim je bio u blsikim odnosima. On je ostao i nakon što je sve završeno i uz čašicu stajao pored groba, te