Olujno nevreme u Čačku, vetar nosio sve pred sobom, drveće padalo po putu

ČAČAK – Jako olujno nevreme, praćeno pljuskom i vetrom, tokom popodnevnih sati pogodilo je Čačak.

Usled siline nevremena na nekoliko lokacija stabla su iščupana iz korena. Slična situacija zabeležena je i u selu Mrčajevci, gde je nevreme ostavilo iza sebe polomljeno drveće i zakrčene ulice. Zbog novih padavina koje zahvataju zapadnu Srbiju, vozačima se upućuje apel da budu maksimalno oprezni tokom vožnje, jer postoji opasnost od novih padanja stabala i granja. Izvor: RINA