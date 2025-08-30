Pred nama oblačan i kišan vikend

N1 Info pre 49 minuta  |  Radmila Mitrović
Pred nama oblačan i kišan vikend

Subota nam donosi promenu vremena, pad temperature i padavine.

Prema prognozi vremena, na istoku i jugu regiona danas pretežno sunčano, dok se u ostalim predelima očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima sa grmljavinom, lokalno i gradom. Uslova za obilne padavine i vremenske nepogode biće duž obale Jadrana, u većem delu Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije. U Srbiji tokom jutra i pre podne u severnim, zapadnim i centralnim, a od podneva i u ostalim krajevima
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Upozorenje RHMZ: Kada se očekuju pljuskovi i grmljavine?

Upozorenje RHMZ: Kada se očekuju pljuskovi i grmljavine?

Danas pre 9 minuta
(Mape) pašće više od 20 litara kiše za kratko vreme! Stiže nevreme koje donosi rizik od opasnih posledica: Ovde će biti…

(Mape) pašće više od 20 litara kiše za kratko vreme! Stiže nevreme koje donosi rizik od opasnih posledica: Ovde će biti najjači udar, temperatura drastično pada

Blic pre 29 minuta
(Mape) pašće više od 20 litara kiše za kratko vreme! Stiže nevreme koje donosi rizik od opasnih posledica: Ovde će biti…

(Mape) pašće više od 20 litara kiše za kratko vreme! Stiže nevreme koje donosi rizik od opasnih posledica: Ovde će biti najjači udar, temperatura drastično pada

Blic pre 29 minuta
Radarski snimci pokazuju u koje vreme će u Srbiji pasti ogromna količina kiše: Cela zemlja će biti pod oblakom i evo koliko će…

Radarski snimci pokazuju u koje vreme će u Srbiji pasti ogromna količina kiše: Cela zemlja će biti pod oblakom i evo koliko će trajati

Nova pre 34 minuta
Za vikend pljuskovi sa grmljavinom

Za vikend pljuskovi sa grmljavinom

Glas Šumadije pre 1 sat
U Srbiji promenljivo oblačno, temperature do 33 stepena

U Srbiji promenljivo oblačno, temperature do 33 stepena

RTV pre 1 sat
RHMZ upozorava na pljuskove, grmljavinu i lokalno grad danas i sutra

RHMZ upozorava na pljuskove, grmljavinu i lokalno grad danas i sutra

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaHrvatskaBosna i Hercegovina

Društvo, najnovije vesti »

Porodice imaju pravo na istinu Nepoznata sudbina 1.490 Srba

Porodice imaju pravo na istinu Nepoznata sudbina 1.490 Srba

Alo pre 4 minuta
Pred nama oblačan i kišan vikend

Pred nama oblačan i kišan vikend

N1 Info pre 49 minuta
Od 1. septembra saobraćaj u centralnim ulicama Beograda: Ispred Skupštine i dalje zatvoren

Od 1. septembra saobraćaj u centralnim ulicama Beograda: Ispred Skupštine i dalje zatvoren

N1 Info pre 19 minuta
Politička kriza u Srbiji kroz prizmu protesta: Pet ekskluzivnih razgovora i analiza eskalacije Novo

Politička kriza u Srbiji kroz prizmu protesta: Pet ekskluzivnih razgovora i analiza eskalacije Novo

REUC pre 44 minuta
Upozorenje RHMZ: Kada se očekuju pljuskovi i grmljavine?

Upozorenje RHMZ: Kada se očekuju pljuskovi i grmljavine?

Danas pre 9 minuta