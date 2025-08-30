Pred nama oblačan i kišan vikend

Subota nam donosi promenu vremena, pad temperature i padavine.

Prema prognozi vremena, na istoku i jugu regiona danas pretežno sunčano, dok se u ostalim predelima očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima sa grmljavinom, lokalno i gradom. Uslova za obilne padavine i vremenske nepogode biće duž obale Jadrana, u većem delu Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije. U Srbiji tokom jutra i pre podne u severnim, zapadnim i centralnim, a od podneva i u ostalim krajevima