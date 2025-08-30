Srbija na Evrobasketu: Teška pobeda nad Portugalom, povreda Bogdanovića i izazovi pred meč sa Letonijom

Naslovi.ai pre 10 minuta

Posle napete utakmice sa Portugalom, Srbija se suočava sa povredom kapitena, kaznom za Petruševa i napetostima u timu pred meč sa domaćinom Letonijom.

Reprezentacija Srbije je u drugom kolu grupe A Evropskog prvenstva savladala Portugal rezultatom 80:69, uprkos isključenju Filipa Petruševa zbog udaranja protivnika i povredi kapitena Bogdana Bogdanovića koji je napustio igru zbog povrede zadnje lože. Čekaju se dodatne analize i snimanja kako bi se utvrdio stepen povrede kapitena, što zabrinjava ne samo saigrače i stručni štab, već i navijače i širu javnost.

Disciplinska komisija FIBA uslovno je suspendovala Petruševa na jednu utakmicu u naredne tri godine i izrekla mu novčanu kaznu od 5.000 evra, što znači da će moći da igra protiv Letonije, sledećeg rivala Srbije. Incident je komentarisao iskusni trener Željko Lukajić, koji je ocenio da je reakcija bila nepotrebna i štetna za imidž reprezentacije.

Selektor Svetislav Pešić otkazao je trening pred meč sa Letonijom, koji se igra manje od 24 sata nakon utakmice sa Portugalom, kako bi igrači odmorili i pripremili se video analizom. U timu vladaju tenzije, uključujući razmirice između Vasilija Micića i selektora, dok se još čekaju zvanične informacije o stanju povrede Bogdana Bogdanovića. Kritike su usmerene i prema Aleksi Avramoviću zbog igre u meču sa Portugalom. Srbija je favorit u susretu sa domaćinom, ali će igrati bez povređenog kapitena. Nakon utakmice, atmosfera u timu bila je napeta, a selektor Pešić je izrazio nezadovoljstvo igrom i istakao da se nada da će ovakva igra biti poslednja.