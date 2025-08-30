Srbija na Evrobasketu: Teška pobeda nad Portugalom, povreda Bogdanovića i kazna za Petruševa

Naslovi.ai pre 28 minuta
Srbija na Evrobasketu: Teška pobeda nad Portugalom, povreda Bogdanovića i kazna za Petruševa

Nakon napete utakmice sa Portugalom, Srbija se priprema za meč sa Letonijom uz povredu kapitena i disciplinsku kaznu za Petruševa.

Reprezentacija Srbije je u drugom kolu grupe A Evropskog prvenstva savladala Portugal rezultatom 80:69, uprkos isključenju Filipa Petruševa zbog udaranja protivnika i povredi kapitena Bogdana Bogdanovića koji je napustio igru zbog povrede zadnje lože. Danas Mondo Mondo B92 Hot sport

Disciplinska komisija FIBA uslovno je suspendovala Petruševa na jednu utakmicu u naredne tri godine i izrekla mu novčanu kaznu od 5.000 evra, što znači da će moći da igra protiv Letonije, sledećeg rivala Srbije. Incident je komentarisao iskusni trener Željko Lukajić, koji je ocenio da je reakcija bila nepotrebna i štetna za imidž reprezentacije. Telegraf B92 RTS Sportski žurnal Hot sport Hot sport

Selektor Svetislav Pešić otkazao je trening pred meč sa Letonijom, koji se igra manje od 24 sata nakon utakmice sa Portugalom, kako bi igrači odmorili i pripremili se video analizom. U timu vladaju tenzije, uključujući razmirice između Vasilija Micića i selektora, dok se još čekaju zvanične informacije o stanju povrede Bogdana Bogdanovića. Kritike su usmerene i prema Aleksi Avramoviću zbog igre u meču sa Portugalom. Srbija je favorit u susretu sa domaćinom, ali će igrati bez povređenog kapitena. Kvote kladionica jasno favorizuju Srbiju za ovaj meč. Telegraf B92 Danas Telegraf Kurir Večernje novosti Hot sport

