Srbija na Evrobasketu: Treća pobeda uz izazove i povrede, Jokić briljira protiv Letonije

Srbija je upisala treću pobedu na Eurobasketu protiv Letonije, dok Nikola Jokić briljira sa 39 poena, a tim se suočava sa povredama i tenzijama.

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Letoniju rezultatom 84:80 u trećem kolu grupe A Evropskog prvenstva, upisavši tako treću pobedu na turniru. Nikola Jokić predvodio je tim sa impresivnih 39 poena. Ipak, utakmica je bila izazovna, a tim se i dalje suočava sa povredama kapitena Bogdana Bogdanovića i tenzijama unutar ekipe. Kurir

Na turniru su zabeležene i druge značajne utakmice, uključujući pobedu Francuske nad Slovenijom sa 103:92, gde je Luka Dončić postigao 39 poena. Gruzija je poražena od Italije sa 78:62, a Tornike Šengelija je isključen u tom meču. Nova