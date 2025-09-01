Više od običnog trijumfa: Sabalenkina pobeda u osmini finala US opena ima poseban značaj

Prva teniserka sveta Arina Sabalenka iz Belorusije plasirala se u četvrtfinale US opena, pošto je u noći između nedelje i ponedeljka pobedila posle dva seta Kristinu Buksu iz Španije 6:1, 6:4.

Beloruskinja je pobedila 95. teniserku na WTA listi posle sat i 14 minuta. Sabalenka je tri puta oduzela servis protivnici, koja nije napravila nijedan brejk. Ovim trijumfom obezbedila je ostanak na prvom mestu WTA liste i posle US opena. Sabalenka će u četvrtfinalu igrati protiv Čehinje Markete Vondrušove, koja je posle tri seta pobedila 10. teniserku sveta Kazahstanku Elenu Ribakinu 6:4, 5:7, 6:2. Čehinja, 60. igračica na WTA listi, pobedila je posle sat i 53