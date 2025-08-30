Radovi na mreži za vikend u Pasi Poljani

Niške vesti pre 1 sat  |  Milica Ilić Milica Ilić
PLANIRANI RADOVI U NASELJU PASI POLJANA U subotu 23. avgusta planira se iskop u ulici Vladislava Ribnikara kod brojeva 51 i 61.

Zbog popravke vodovodne mreže biće u prekidu vodosnabdevanje od 8 do 15 časova u pomenutoj ulici. PLANIRANI RADOVI U NASELJU PASI POLJANA U nedelju 24. avgusta planiran je iskop u ulici Braće Mrnjavčevića kod broja 28 i na uglu ulice Braće Mrnjavčević i Šumarske kod broja 20. Zbog popravke vodovodne mreže biće u prekidu vodosnabdevanja od 8 do 15 sati u pomenutim ulicama.
