Kontroverzan pakt: Svi upiru prstom u Rusiju, ali Tramp je izgleda imao pomoć i sa neočekivane strane!

Pravda pre 24 sata  |  Danas
Kontroverzan pakt: Svi upiru prstom u Rusiju, ali Tramp je izgleda imao pomoć i sa neočekivane strane!

Dok tim specijalnog savetnika Roberta Malera istražuje veze američkog predsednika Donalda Trampa i Rusije i moguću umešanost Kremlja u američke predsedničke izbore, otkrivena je i moguća umešanost zvaničnika sa Bliskog istoka.

Prema rečima insajdera koje prenosi "Njujork tajms", Trampov sin Donald Tramp mlađi se sastao s malom grupom stranaca u Kuli Tramp u avgustu 2016. U toj grupi su bili izaslanik za dva arapska princa, izraelski ekspert za manipulaciju društvenim medijima i osnivač "Blekvotera" ozloglašene privatne vojske. Izaslanik Džordž Nader navodno je rekao da su prestolonaslednici Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije imali nameru da pomognu Trampu da postane
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Kontroverzan pakt: Svi upiru prstom u Rusiju, ali Tramp je izgleda imao pomoć i sa neočekivane strane!

Kontroverzan pakt: Svi upiru prstom u Rusiju, ali Tramp je izgleda imao pomoć i sa neočekivane strane!

Pravda pre 24 sata
Kontroverzan pakt: Svi upiru prstom u Rusiju, ali Tramp je izgleda imao pomoć i sa neočekivane strane!

Kontroverzan pakt: Svi upiru prstom u Rusiju, ali Tramp je izgleda imao pomoć i sa neočekivane strane!

Pravda pre 24 sata
Kontroverzan pakt: Svi upiru prstom u Rusiju, ali Tramp je izgleda imao pomoć i sa neočekivane strane!

Kontroverzan pakt: Svi upiru prstom u Rusiju, ali Tramp je izgleda imao pomoć i sa neočekivane strane!

Pravda pre 24 sata
Kontroverzan pakt: Svi upiru prstom u Rusiju, ali Tramp je izgleda imao pomoć i sa neočekivane strane!

Kontroverzan pakt: Svi upiru prstom u Rusiju, ali Tramp je izgleda imao pomoć i sa neočekivane strane!

Pravda pre 24 sata
Kontroverzan pakt: Svi upiru prstom u Rusiju, ali Tramp je izgleda imao pomoć i sa neočekivane strane!

Kontroverzan pakt: Svi upiru prstom u Rusiju, ali Tramp je izgleda imao pomoć i sa neočekivane strane!

Pravda pre 24 sata
Kontroverzan pakt: Svi upiru prstom u Rusiju, ali Tramp je izgleda imao pomoć i sa neočekivane strane!

Kontroverzan pakt: Svi upiru prstom u Rusiju, ali Tramp je izgleda imao pomoć i sa neočekivane strane!

Pravda pre 24 sata
Kontroverzan pakt: Svi upiru prstom u Rusiju, ali Tramp je izgleda imao pomoć i sa neočekivane strane!

Kontroverzan pakt: Svi upiru prstom u Rusiju, ali Tramp je izgleda imao pomoć i sa neočekivane strane!

Pravda pre 24 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOIranBliski IstokSeverna KorejaPjongjangMoskvaNjujorkSrpska napredna strankaSNSInsajderPekingKinaPredsednički izboriRusijaIzboriprincDonald Tramp

Društvo, najnovije vesti »

Uostalom, smatram da fakultete treba razoriti

Uostalom, smatram da fakultete treba razoriti

Radar pre 18 minuta
Studenti objavili plan protesta za 1. septembar

Studenti objavili plan protesta za 1. septembar

Danas pre 24 minuta
Advokat pretučenog aktiviste u Novom Sadu: Kidnapovanje i brutalnost kao u najgorim filmovima

Advokat pretučenog aktiviste u Novom Sadu: Kidnapovanje i brutalnost kao u najgorim filmovima

Danas pre 49 minuta
Izbio manji požar u zgradi Policijske uprave u Novom Sadu: Na terenu dva vatrogasna vozila (foto)

Izbio manji požar u zgradi Policijske uprave u Novom Sadu: Na terenu dva vatrogasna vozila (foto)

Blic pre 54 minuta
Ovo je trenutno stanje na graničnim prelazima: Evo gde se čeka najduže

Ovo je trenutno stanje na graničnim prelazima: Evo gde se čeka najduže

Blic pre 2 sata