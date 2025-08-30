Kontroverzan pakt: Svi upiru prstom u Rusiju, ali Tramp je izgleda imao pomoć i sa neočekivane strane!

Dok tim specijalnog savetnika Roberta Malera istražuje veze američkog predsednika Donalda Trampa i Rusije i moguću umešanost Kremlja u američke predsedničke izbore, otkrivena je i moguća umešanost zvaničnika sa Bliskog istoka.

Prema rečima insajdera koje prenosi "Njujork tajms", Trampov sin Donald Tramp mlađi se sastao s malom grupom stranaca u Kuli Tramp u avgustu 2016. U toj grupi su bili izaslanik za dva arapska princa, izraelski ekspert za manipulaciju društvenim medijima i osnivač "Blekvotera" ozloglašene privatne vojske. Izaslanik Džordž Nader navodno je rekao da su prestolonaslednici Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije imali nameru da pomognu Trampu da postane