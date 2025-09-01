"Srbijo, Novi Sad te zove": Okupljanje u Kampusu pomereno na 17 časova

Moj Novi Sad pre 2 sata
"Srbijo, Novi Sad te zove": Okupljanje u Kampusu pomereno na 17 časova

Okupljanje srednjoškolaca, studenata i građana u kampusu Novosadskog univerziteta povodom obeležavanja 10 meseci od pada nadstrešnice ipak će početi dva sata ranije nego što je juče najavljeno.

Iako su srednjoškolci i studenti pozvali na okupljanje u kampusu u 19 časova, s obzirom na današnja burna dešavanja, vreme početka skupa je pomereno na dva sata ranije – u 17 sati. – Usled današnjih nemilih događaja ispred DIF-a, skup je pomeren za 17h ispred Rektorata. Tamo ćemo zajedno sa studentima i srednjoškolcima odlučiti kada idemo na komemorativni skup na železničku stanicu – stoji u pojašnjenju, uz napomenu da se danas navršava 10 meseci od tragedije u
