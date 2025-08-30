Osamdesetjednogodišnji starac ubio vršnjaka i telo zakopao u šumi

Osamdesetjednogodišnji starac ubio vršnjaka i telo zakopao u šumi

Niška policija, intenzivnim radom rasvetlila je ubistvo, i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila LJ. T. (1944) iz okoline Svrljiga, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo

On se sumnjiči da je prekjuče, u okolini Svrljiga, hicem iz puške usmrtio osamdesetogodišnjeg muškarca, a potom u šumi sakrio njegovo telo. Policija je brzim i efikasnim radom pronašla osumnjičenog, pušku za koju se sumnja da je korišćena prilikom izvršenja ovog krivičnog dela, kao i beživotno telo žrtve. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.
