U Srbiji danaspromenljivo oblačno, temperature do 33 stepena

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
U Srbiji danaspromenljivo oblačno, temperature do 33 stepena

NOVI SAD - U Srbiji će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koji će biti intenzivniji posle podne i uveče, naročito na zapadu i jugozapadu Srbije gde su moguće i kaktkotrajne vremenske nepogode praćene velikom količinom padavina za kratko vreme i lokalnom pojavom grada, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u južnom Banatu i donjem Podunavlju još pre podne i jak, južni i jugoistočni, pre podne na zapadu, a tokom dana i u ostalom delu zemlje vetar će biti u skretanju na slab i umeren, a u zoni intenzivnih grmljavinskih razvoja kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni. Temperature će se kretati u rasponu od 14 do 25 stepeni na severu i zapadu, odnosno do 33 stepena na istoku i jugu Srbije. U Novom Sadu će biti promenljivo oblačno, kasno
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Rhmz objavio najnoviju prognozu u Srbiju tokom noći stiže kiša, ovi delovi zemlje prvi na udaru (foto)

Rhmz objavio najnoviju prognozu u Srbiju tokom noći stiže kiša, ovi delovi zemlje prvi na udaru (foto)

Alo pre 2 sata
Pljuskovi i grmljavina: RHMZ objavio kada nas očekuje promena vremena

Pljuskovi i grmljavina: RHMZ objavio kada nas očekuje promena vremena

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadBanat

Društvo, najnovije vesti »

Vučić uhvaćen sa spuštenim gaćama

Vučić uhvaćen sa spuštenim gaćama

Radar pre 57 minuta
Tamara Milojković o ulozi u filmu "Vezani": Igram lik mlade žene koja biva uvučena u svet prostitucije, to je tema o kojoj…

Tamara Milojković o ulozi u filmu "Vezani": Igram lik mlade žene koja biva uvučena u svet prostitucije, to je tema o kojoj treba pričati"

Blic pre 57 minuta
Druga pobeda Srbije na Evrobasketu, uprkos povredi Bogdanovića i isključenju Petruševa

Druga pobeda Srbije na Evrobasketu, uprkos povredi Bogdanovića i isključenju Petruševa

BBC News pre 1 sat
U Srbiji danaspromenljivo oblačno, temperature do 33 stepena

U Srbiji danaspromenljivo oblačno, temperature do 33 stepena

RTV pre 2 sata
Crkva je u protivprirodnom bludu sa režimom

Crkva je u protivprirodnom bludu sa režimom

Radar pre 2 sata