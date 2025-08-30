U Srbiji danaspromenljivo oblačno, temperature do 33 stepena

NOVI SAD - U Srbiji će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koji će biti intenzivniji posle podne i uveče, naročito na zapadu i jugozapadu Srbije gde su moguće i kaktkotrajne vremenske nepogode praćene velikom količinom padavina za kratko vreme i lokalnom pojavom grada, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u južnom Banatu i donjem Podunavlju još pre podne i jak, južni i jugoistočni, pre podne na zapadu, a tokom dana i u ostalom delu zemlje vetar će biti u skretanju na slab i umeren, a u zoni intenzivnih grmljavinskih razvoja kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni. Temperature će se kretati u rasponu od 14 do 25 stepeni na severu i zapadu, odnosno do 33 stepena na istoku i jugu Srbije. U Novom Sadu će biti promenljivo oblačno, kasno