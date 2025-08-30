Rhmz objavio najnoviju prognozu u Srbiju tokom noći stiže kiša, ovi delovi zemlje prvi na udaru (foto)

Alo pre 3 sata
Rhmz objavio najnoviju prognozu u Srbiju tokom noći stiže kiša, ovi delovi zemlje prvi na udaru (foto)

Tokom noći u Podrinju, Sremu i Bačkoj očekuju se mestimična kiša i lokalni pljuskovi. U ostalim krajevima biće suvo, dok će u košavskom području duvati umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno i olujni.

Kako noć bude odmicala, padavinska zona će se pomerati ka istoku – prema Banatu, Beogradu i centralnoj Srbiji – uz slabljenje intenziteta, pa će kiša biti samo povremena i slabijeg karaktera, prenosi RHMZ. VREME NAREDNIH DANA Sutra (30.08.) – Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije nepogode očekuju se popodne i uveče, naročito na zapadu i jugozapadu Srbije, gde je moguća pojava obilnih padavina u kratkom
