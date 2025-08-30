Apelacioni sud razmotrio Trampove carine, presuda mu se nikako neće svideti: Stigao i odgovor predsednika

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Apelacioni sud razmotrio Trampove carine, presuda mu se nikako neće svideti: Stigao i odgovor predsednika

Američki Savezni apelacioni sud je presudio da je većina globalnih carina koje je zemljama uveo predsednik Donald Tramp nezakonita, što bi potencijalno moglo da nanese značajan udarac njegovim naporima da jednostrano preoblikuje trgovinsku politiku zemlje, javlja danas Ej-Bi-Si (ABC) njuz.

Američki Apelacioni sud za federalni okrug je odbacio Trampovo ovlašćenje da sprovede većinu njegovih carina, složivši se sa nižim sudom da su Trampove radnje "nevažeće jer su u suprotnosti sa zakonom". Sud je odložio stupanje na snagu svoje odluke do sredine oktobra, kako bi omogućio Trampovoj administraciji da se žali Vrhovnom sudu, jer carine ostaju na snazi. Ova odluka pokreće jedno od najznačajnijih pravnih pitanja za Vrhovni sud o obimu predsednikovih
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Američki sud presudio protiv globalnih carina, Tramp nema ovlašćenja?! Predsednik SAD najavio pravnu bitku

Američki sud presudio protiv globalnih carina, Tramp nema ovlašćenja?! Predsednik SAD najavio pravnu bitku

Blic pre 30 minuta
Apelacioni sud presudio da su Trampove globalne carine nezakonite

Apelacioni sud presudio da su Trampove globalne carine nezakonite

Euronews pre 25 minuta
Pravna bitka oko trgovinske politike – Trampove globalne carine uglavnom nezakonite, Vrhovni sud na potezu

Pravna bitka oko trgovinske politike – Trampove globalne carine uglavnom nezakonite, Vrhovni sud na potezu

RTS pre 1 sat
Duboka država vlada preko sudova! Apelacija odbacila Trampove tarife, ko je zauzeo sudsku vlast u svetu?

Duboka država vlada preko sudova! Apelacija odbacila Trampove tarife, ko je zauzeo sudsku vlast u svetu?

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vrhovni SudDonald TrampsudsadMerecarine

Svet, najnovije vesti »

Poljska digla borbene avione! Ima mrtvih i ranjenih! Gori Ukrajina, bombardovano Zaporožje! Objavljeni stravični snimci…

Poljska digla borbene avione! Ima mrtvih i ranjenih! Gori Ukrajina, bombardovano Zaporožje! Objavljeni stravični snimci! (foto/video)

Kurir pre 5 minuta
Trampov geopolitički gambit: Moskvu udaljiti od Pekinga i približiti Vašingtonu

Trampov geopolitički gambit: Moskvu udaljiti od Pekinga i približiti Vašingtonu

Politika pre 4 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Požar u skladištu nafte u Krasnodaru posle napada; Kalas: Nemoguće vraćanje zamrznute imovine bez plaćanja…

UKRAJINSKA KRIZA: Požar u skladištu nafte u Krasnodaru posle napada; Kalas: Nemoguće vraćanje zamrznute imovine bez plaćanja reparacija

RTV pre 30 minuta
Putin uoči posete Pekingu: Odnosi Moskve i Pekinga dostigli neviđeno visok nivo

Putin uoči posete Pekingu: Odnosi Moskve i Pekinga dostigli neviđeno visok nivo

RTV pre 50 minuta
Smrt devojke namestio da izgleda kao: Nesreća?! Svi mislili da se bacila pod voz, a onda pronašli ključni dokaz

Smrt devojke namestio da izgleda kao: Nesreća?! Svi mislili da se bacila pod voz, a onda pronašli ključni dokaz

Blic pre 30 minuta