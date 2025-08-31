Nova bruka Viz era: Let sa Krita za Beograd završio u Skoplju, posada saopštila da im je isteklo radno vreme

Let W64004 avio-kompanije Viz er (Wizz Air) iz Herakliona za Beograd, zakazan za 29. avgust u 00:15, pretvorio se u višesatnu agoniju za oko 200 putnika iz Srbije.

Umesto planiranog sletanja u Beograd u 01:15, avion tipa Erbas A321neo (A321-271NX), registarske oznake 9H-WAQ, poletao je tek u 04:18 i nakon 1 sat i 6 minuta leta, umesto u Beograd, prizemljio se u – Skoplju. Već od samog početka putnici su bili suočeni s problemima: dolazni let iz Beograda za Heraklion (W64003) kasnio je tri sata, pa se odlaganje odmah prenelo i na povratni let. Tokom noći putnicima su stizala samo SMS obaveštenja o odlaganju na svakih sat