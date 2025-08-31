Uživo lansiran veliki napad rusa Tlo se trese od eskplozija, ljudi beže u skloništa!

Nakon što je ukrajinski političar ubijen u Lavovu, Volodimir Zelenski je upozorio da je napad „pažljivo isplaniran“. U međuvremenu, Donald Tramp daje Ukrajini „sposobnosti za dublje udare“ koje „bi mogle da im pomognu u ofanzivi“, kaže američki ambasador pri NATO-u. Pratite najnovije informacije o ratu u Ukrajini u našem blogu uživo

UŽIVO Putin stigao u Kinu Ruski predsednik Vladimir Putin doputovao je u Kinu na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, javlja agencija Ria novosti. Avion sa ruskim predsednikom sleteo je u Tjenđin, gde će Putin prisustvovati samitu Šangajske