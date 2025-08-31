"Mađarske igre" na Enflidu - Liverpul podsetio Arsenal ko je šampion Premijer lige VIDEO

Golom Dominika Soboslaija fudbaleri Liverpula slavili su protiv Arsenala (1:0) u derbiju trećeg kola Premijer lige.

Redsi su posle ove pobede zadržali maksimalni učinak i usamili na prvom mestu tabele sa devet bodova. Gotovo celu utakmicu je mirisalo da će se utakmica okončati bez pobednika, bili su oprezni i jedni i drugi, kao da im je u mislima bilo da ne prime gol i da iz ovog meča izađu neporaženi, ali magija Dominika Soboslaija je promenila planove Liverpulu. Arsenal je odigrao možda i najlošiju utakmicu od starta sezone. Tobdžije su na Enfild stigle bez ijednog primljenog