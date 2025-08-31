"Mađarske igre" na Enflidu - Liverpul podsetio Arsenal ko je šampion Premijer lige VIDEO

B92 pre 20 minuta
"Mađarske igre" na Enflidu - Liverpul podsetio Arsenal ko je šampion Premijer lige VIDEO

Golom Dominika Soboslaija fudbaleri Liverpula slavili su protiv Arsenala (1:0) u derbiju trećeg kola Premijer lige.

Redsi su posle ove pobede zadržali maksimalni učinak i usamili na prvom mestu tabele sa devet bodova. Gotovo celu utakmicu je mirisalo da će se utakmica okončati bez pobednika, bili su oprezni i jedni i drugi, kao da im je u mislima bilo da ne prime gol i da iz ovog meča izađu neporaženi, ali magija Dominika Soboslaija je promenila planove Liverpulu. Arsenal je odigrao možda i najlošiju utakmicu od starta sezone. Tobdžije su na Enfild stigle bez ijednog primljenog
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Liverpul spektakularnim golom Soboslaja srušio Arsenal

Liverpul spektakularnim golom Soboslaja srušio Arsenal

Sport klub pre 20 minuta
Premijer liga: Liverpul dominirao i na kraju slomio Arsenal, Mađar im presudio! (video)

Premijer liga: Liverpul dominirao i na kraju slomio Arsenal, Mađar im presudio! (video)

Kurir pre 0 minuta
„Uvek je Trent izvodio slobodnjake, konačno sam došao na red“

„Uvek je Trent izvodio slobodnjake, konačno sam došao na red“

Sport klub pre 15 minuta
Golčina za špice: Uspavanka, pa žurka na Enfildu, Mađar nestvarnim golom srušio Arsenal

Golčina za špice: Uspavanka, pa žurka na Enfildu, Mađar nestvarnim golom srušio Arsenal

Mondo pre 20 minuta
Kakav derbi Premijer lige: Soboslaj majstorijom doneo pobedu Liverpulu protiv Arsenala (video)

Kakav derbi Premijer lige: Soboslaj majstorijom doneo pobedu Liverpulu protiv Arsenala (video)

Večernje novosti pre 20 minuta
Soboslai remek-delom raspevao "Enfild", Liverpul kaznio Arsenal za igru na "nulu"

Soboslai remek-delom raspevao "Enfild", Liverpul kaznio Arsenal za igru na "nulu"

Sportske.net pre 50 minuta
Soboslajeva majstorija rešila derbi – Liverpulov minimalac protiv Arsenala na "Enfildu"

Soboslajeva majstorija rešila derbi – Liverpulov minimalac protiv Arsenala na "Enfildu"

RTS pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalLiverpulArsenalPremijer ligaMađarska

Sport, najnovije vesti »

Evrobasket: Potop Francuske u Poljskoj

Evrobasket: Potop Francuske u Poljskoj

Danas pre 1 sat
Mađar fenomenalnim golom iz slobodnjaka rešio derbi Premijer lige (VIDEO)

Mađar fenomenalnim golom iz slobodnjaka rešio derbi Premijer lige (VIDEO)

Danas pre 30 minuta
Džejmi Vardi stiže u Seriju A

Džejmi Vardi stiže u Seriju A

Danas pre 1 sat
Mančester siti poražen iako je vodio na poluvremenu

Mančester siti poražen iako je vodio na poluvremenu

Danas pre 2 sata
Poraz fudbalera Sloge na Aleksinačkim rudnicima

Poraz fudbalera Sloge na Aleksinačkim rudnicima

Jugmedia pre 5 minuta