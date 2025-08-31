"Krv je šikljala na sve strane": Minu aktiviralo stado koza, mladića pronašao brat: "Samo što sam ga prevrnuo na leđa, izdahnuo je"

Blic pre 52 minuta
"Krv je šikljala na sve strane": Minu aktiviralo stado koza, mladića pronašao brat: "Samo što sam ga prevrnuo na leđa…

U selu Hodžići kod Doboja juče oko 16 sati na brdu Becanj, jednoj od najzagađenijih lokacija zaostalim minama u BiH, dok je vraćao manje stado koza, život je izgubio 19. godišnji mladić Mehmed Hasanamidžić.

On je treća žrtva zaostalih mina iz brojne porodice Hasanamidžić, a pre njega život u minskom polju su izgubili Ešref, njegov stric i strina Šahza. Bez noge je ostao njegov otac Mihret, koji je kasnije preminuo. Mehmed je pošao da manje stado koza koje je uzgajao sa bratom Mirsadom (28), vrati kući pre mraka. U tom trenutku, eksplodirala je zaostala mina. Ubila je u uskom krugu pet koza, a Mehmeda koji je od mesta eksplozije bio udaljen desetak metara je teško
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Krv je šikljala na sve strane": Minu aktiviralo stado koza, mladića pronašao brat: "Samo što sam ga prevrnuo na leđa…

"Krv je šikljala na sve strane": Minu aktiviralo stado koza, mladića pronašao brat: "Samo što sam ga prevrnuo na leđa, izdahnuo je"

Blic pre 52 minuta
"Raznela ga celog, ništa od njega nije ostalo": Mladić (19) poginuo u minskom polju dok je pokušavao da spasi koze

"Raznela ga celog, ništa od njega nije ostalo": Mladić (19) poginuo u minskom polju dok je pokušavao da spasi koze

Mondo pre 36 minuta
"Raznela ga celog, ništa od njega nije ostalo, bio mi je sve" Potresne reči majke mladića (19) koji je poginuo u minskom polju…

"Raznela ga celog, ništa od njega nije ostalo, bio mi je sve" Potresne reči majke mladića (19) koji je poginuo u minskom polju kod Doboja (foto)

Kurir pre 1 sat
Tinejdžer (19) poginuo kada je koza nagazila minu, porodica već izgubila troje članova na isti način Detalji tragedije kod…

Tinejdžer (19) poginuo kada je koza nagazila minu, porodica već izgubila troje članova na isti način Detalji tragedije kod Hodžića

Alo pre 1 sat
Minu aktiviralo stado koza, mladića pronašao brat: "Krv je šikljala na sve strane, čim sam čuo eksploziju..."

Minu aktiviralo stado koza, mladića pronašao brat: "Krv je šikljala na sve strane, čim sam čuo eksploziju..."

Telegraf pre 1 sat
Tragedija kod Doboja: Mladić (19) stradao u minskom polju

Tragedija kod Doboja: Mladić (19) stradao u minskom polju

Nova pre 4 sati
Mladić poginuo u Doboju, u obeleženom minskom polju

Mladić poginuo u Doboju, u obeleženom minskom polju

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Balkan, najnovije vesti »

(Video)"u sebi je imala kilu i po gnoja": Otac Džejle (16) koja je umrla posle zubara otkrio nove detalje: "Lažirao je…

(Video)"u sebi je imala kilu i po gnoja": Otac Džejle (16) koja je umrla posle zubara otkrio nove detalje: "Lažirao je sterilizaciju, sve joj se slilo na srce i pluća"

Blic pre 12 minuta
Dodik pozvao srpske poslanike u državnom parlamentu da ne podrže usvajanje budžeta BiH

Dodik pozvao srpske poslanike u državnom parlamentu da ne podrže usvajanje budžeta BiH

Novi magazin pre 6 minuta
"Krv je šikljala na sve strane": Minu aktiviralo stado koza, mladića pronašao brat: "Samo što sam ga prevrnuo na leđa…

"Krv je šikljala na sve strane": Minu aktiviralo stado koza, mladića pronašao brat: "Samo što sam ga prevrnuo na leđa, izdahnuo je"

Blic pre 52 minuta
"Krv je šikljala na sve strane": Minu aktiviralo stado koza, mladića pronašao brat: "Samo što sam ga prevrnuo na leđa…

"Krv je šikljala na sve strane": Minu aktiviralo stado koza, mladića pronašao brat: "Samo što sam ga prevrnuo na leđa, izdahnuo je"

Blic pre 52 minuta
"Raznela ga celog, ništa od njega nije ostalo": Mladić (19) poginuo u minskom polju dok je pokušavao da spasi koze

"Raznela ga celog, ništa od njega nije ostalo": Mladić (19) poginuo u minskom polju dok je pokušavao da spasi koze

Mondo pre 36 minuta