"Krv je šikljala na sve strane": Minu aktiviralo stado koza, mladića pronašao brat: "Samo što sam ga prevrnuo na leđa, izdahnuo je"

U selu Hodžići kod Doboja juče oko 16 sati na brdu Becanj, jednoj od najzagađenijih lokacija zaostalim minama u BiH, dok je vraćao manje stado koza, život je izgubio 19. godišnji mladić Mehmed Hasanamidžić.

On je treća žrtva zaostalih mina iz brojne porodice Hasanamidžić, a pre njega život u minskom polju su izgubili Ešref, njegov stric i strina Šahza. Bez noge je ostao njegov otac Mihret, koji je kasnije preminuo. Mehmed je pošao da manje stado koza koje je uzgajao sa bratom Mirsadom (28), vrati kući pre mraka. U tom trenutku, eksplodirala je zaostala mina. Ubila je u uskom krugu pet koza, a Mehmeda koji je od mesta eksplozije bio udaljen desetak metara je teško