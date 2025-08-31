Tinejdžer (19) poginuo kada je koza nagazila minu, porodica već izgubila troje članova na isti način Detalji tragedije kod Hodžića

Nikom nije bio dozvoljen prilaz mestu eksplozije mine ni nakon toga, jer, kako su nam rekli demineri, ovo je opasno mesto

U povratničkom selu Hodžići, kod Doboja, juče oko 16 časova na brdu Becanj, jednoj od najzagađenijih lokacija zaostalim minama u BiH, dok je vraćao manje stado koza, život je izgubio 19-godišnji mladić Mehmed (Mihreta) Hasanamidžić. On je treća žrtva zaostalih mina iz brojne porodice Hasanamidžić. Pre njega, život u minskom polju izgubili su Ešref, njegov stric, i strina Šahza. Bez noge je ostao njegov otac Mihret, koji je kasnije preminuo. Mehmed je pošao da manje