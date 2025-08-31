Ovo je trenutno stanje na graničnim prelazima: Evo gde se čeka najduže

Blic pre 11 sati
Ovo je trenutno stanje na graničnim prelazima: Evo gde se čeka najduže

Prema podacima JP "Putevi Srbije" na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila na GP Horgoš, izlaz, čekaju 45 minuta, na GP Horgoš 2, izlaz, 60 minuta, na GP Gradina, izlaz, 30 minuta, dok na GP Gradina, takođe na izlazu, čekaju 40 minuta. Na GP Preševo putnička vozila se zadržavaju na izlazu 30 minuta, na GP Preševo, na ulazu 40 minuta, a na GP Batrovci, na izlazu 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. (Tanjug)
