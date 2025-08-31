Pao prvi dogovor u Kini! Putin dočekan kao car, Si je skovao pakleni plan protiv Trampa: Oči sveta uprte u ovaj grad, saveznik se udaljava od Amerike

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan, indijski premijer Narendra Modi, predsednik Rusije Vladimir Putin, kao i predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev, stigli su Tjenđin, u Kini, kako bi učestvovali na 25. samitu Saveta šefova država Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS).

Erdogana su na međunarodnom aerodromu u Pekingu, zajedno sa prvom damom Turske Emine Erdogan i ostalim zvaničnicima, dočekali kineski državni ministar Lej Hajcao, turski ambasador u Pekingu Selčuk Unal i osoblje ambasade. On će prisustvovati večeri koju će u čast lidera prirediti kineski predsednik Si Đinping u okviru 25. samita Saveta šefova država ŠOS-a, prenosi Anadolija. Ova poseta označava Erdoganovo prvo putovanje u Kinu u poslednjih pet godina i dolazi usred
Vladimir PutinInđijaErdoganAerodromPekingKinaRusijaTurskaAzerbejdžan

